Пригожин, кувалда ЧВК «Вагнер», очереди к гробу: как простились с Татарским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

8 апреля в Москве прощаются с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония в зале прощаний Троекуровского кладбища началась в 12 часов, проститься с Владленом пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, поэт Аким Апачев и сотни простых россиян.

За час до этого состоялось отпевание Татарского, в зале присутствовали родственники военкора, а также экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов и связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин.

По одну сторону от закрытого гроба с телом Татарского разместили медали ополченца, по другую — кувалду с символикой ЧВК «Вагнер».

Фото церемонии прощания с Владленом Татарским — в галерее NEWS.ru.