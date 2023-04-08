8 апреля в Москве прощаются с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония в зале прощаний Троекуровского кладбища началась в 12 часов, проститься с Владленом пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, поэт Аким Апачев и сотни простых россиян.

За час до этого состоялось отпевание Татарского, в зале присутствовали родственники военкора, а также экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов и связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин.

По одну сторону от закрытого гроба с телом Татарского разместили медали ополченца, по другую — кувалду с символикой ЧВК «Вагнер».

Фото церемонии прощания с Владленом Татарским — в галерее NEWS.ru.

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Владлен Татарский

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Владлен Татарский

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Леонид Слуцкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Анна Юрьевна Кузнецова. Российский государственный, политический и общественный деятель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Юрьевна Кузнецова. Российский государственный, политический и общественный деятель

Военный обозреватель Даниил Безсонов и его супруга Дарья Безсонова перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военный обозреватель Даниил Безсонов и его супруга Дарья Безсонова перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)