8 апреля в Москве прощаются с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Церемония в зале прощаний Троекуровского кладбища началась в 12 часов, проститься с Владленом пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, поэт Аким Апачев и сотни простых россиян.
За час до этого состоялось отпевание Татарского, в зале присутствовали родственники военкора, а также экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов и связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин.
По одну сторону от закрытого гроба с телом Татарского разместили медали ополченца, по другую — кувалду с символикой ЧВК «Вагнер».
Фото церемонии прощания с Владленом Татарским — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Евгений Пригожин/Telegram
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Юрьевна Кузнецова. Российский государственный, политический и общественный деятель
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Военный обозреватель Даниил Безсонов и его супруга Дарья Безсонова перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Евгений Пригожин/Telegram
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)