Пригожин и Мавроди живы? Кто еще из знаменитостей мог инсценировать смерть

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации сочли инсценировкой смерть «крабового короля» Олега Кана. Его адвокаты заявили, что бизнесмен скончался еще 13 февраля 2023 года в Великобритании. С 2018-го Кан находился в международном розыске по делу о контрабанде и подозревался в причастности к убийству конкурента. В смерти каких знаменитостей из мира политики, экономики и культуры люди сомневаются до сих пор, расскажет NEWS.ru.

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин, командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек погибли в авиакатастрофе над Тверской областью 23 августа 2023 года. Самолет разбился ровно через два месяца после того, как бойцы ЧВК предприняли попытку мятежа.

Однако не все поверили в гибель Пригожина. После крушения борта, на котором, по официальным данным, находился бизнесмен, в Telegram-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», появились фото и видео с участием Евгения.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь — собственно говоря, все в порядке», — говорил Пригожин на видео.

Некоторые африканские и арабские СМИ сообщали, что бизнесмен якобы находится в Мали. Американское издание The Washington Post допускало, что смерть Пригожина — инсценировка, якобы в самолете находился двойник предпринимателя. Похожего мнения придерживались журналисты The New York Times.

В Следственном комитете России подтвердили гибель Пригожина, ссылаясь на данные молекулярно-генетической экспертизы, которая доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку тех, кто был на борту.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — за правду» и писатель Захар Прилепин не верит в официальную версию гибели бизнесмена и Уткина. В интервью журналистке Ксении Собчак он высказал мнение, что в истории со смертью Пригожина «все намного сложнее и есть вещи, которые дают основания сомневаться в официальной версии».

«По-моему, даже те, кто ее (официальную версию. — NEWS.ru) придумал, не очень во все это верят. <...> Они даже не надеялись, что в нее поверят», ― предполагал Прилепин.

Кирилл Толмацкий (Децл)

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался 2 февраля 2019 года после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. По данным СК РФ, причиной смерти хип-хопера стала острая сердечная недостаточность. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, эксперты не нашли повреждений на теле музыканта.

Однако, как писал NEWS.ru, поклонники музыканта активно обсуждали в соцсетях, что Толмацкий инсценировал смерть. Сразу после новости об остановке сердца у артиста журналисты нашли интервью Децла 2015 года, где он заявил: «Я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой».

В 2007 году на пресс-конференции перед концертом в Ижевске, где он и скончался через 12 лет, рэпер тоже говорил о таком развитии событий. «Наверно, инсценирую в 35 свою смерть, поеду <...> на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — мечтал Децл.

Сторонники конспирологической версии смерти певца также указывают на дату похорон рэпера — 6 февраля, что совпадает с датой рождения знаменитого исполнителя регги Боба Марли, чье творчество сильно повлияло на Децла.

Сергей Мавроди

Предприниматель и основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта 2018 года. У него случился сердечный приступ на автобусной остановке. Оказавшийся рядом прохожий вызвал скорую помощь, которая доставила бизнесмена в больницу, но врачи не смогли спасти Сергея. Ему было 62 года.

Родной брат Мавроди Вячеслав отказался хоронить его в семейном склепе, рядом с родителями. Родственники не забирали тело предпринимателя из морга несколько дней. В итоге его похоронили в закрытом гробу на Троекуровском кладбище Москвы 31 марта 2018 года.

В мае, менее чем через два месяца после смерти Сергея Мавроди, его аккаунт в Twitter неожиданно ожил, в нем появились сообщения с призывом обменять старые билеты МММ на новые MVR. А в марте 2019-го в интернете появился сайт, на котором были опубликованы видеоролики с участием мужчины, внешне похожим на умершего.

«Оживший» Мавроди утверждал, что не умер, призывая озолотиться на вкладах МММ. Глава агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев объяснял это активизацией мошенников, которые используют современные технологии.

В 2024 году в эфире телепрограммы «Малахов» адвокат Мавроди Александр Молохов выступил с заявлением, что бизнесмен может быть жив. «Я совершенно точно знаю, что тот человек, который лежал в гробу, не был похож на самого себя, хотя понятно, что черты лица очень сильно меняются после смерти. Это первое. А вот более важная вещь, о которой я доподлинно знаю, — это то, что отпечатки пальцев Мавроди, которые хранятся в картотеке МВД, не совпали с отпечатками пальцев того человека, который находился в морге и который был похоронен как Мавроди», — полагал Молохов.

Он также высказал мнение, что Мавроди мог инсценировать смерть и сейчас «спокойно доживает где-то свои дни».

Сергей Бодров — младший

Актер, режиссер и телеведущий Сергей Бодров погиб в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье на территории Северной Осетии. Там проходили съемки его фильма «Связной». Вечером 20 сентября часть съемочной группы уехала во Владикавказ, а другая осталась в горах.

В 20:08 по местному времени с вершин сошел ледник Колка, который накрыл все ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Спасатели сразу прибыли на место и начали поиски. Несколько месяцев сотрудники МЧС и добровольцы продолжали искать людей до февраля 2004 года.

По одной из конспирологических версий, режиссер якобы уцелел во время схода лавины. Как писала «Комсомольская правда», некоторые жители Северного Кавказа считают, будто Бодров выжил. В их числе — начальник одной из поисково-спасательных команд Саид Драников. Он утверждал, что через полчаса после схода лавины члены съемочной группа выходили на связь.

«Они говорили, что находятся в тоннеле, а тоннель в тех местах только один. В нем велись спасательные работы. <...> Выйти из тоннеля они не могли, они там укрылись. На тот момент это было единственное безопасное место. Они говорили по телефону: никуда не уйдем, будем ждать помощи», — рассказывал поисковик.

Некоторые СМИ писали, что Бодров якобы был вынужден скрыться от членов криминальной группировки, которым задолжал денег. И даже спустя 20 с лишним лет находятся те, кто верит, что звезда «Брата» живет в одной из отдаленных деревень. Тем более до сих пор останки актера не нашли. Однако, помимо Бодрова, пропавшими без вести числятся более ста человек, которые находились в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года.

Виктор Цой

Рок-музыкант и лидер группы «Кино» Виктор Цой трагически погиб в ДТП в Латвии 15 августа 1990 года. Он ехал на «Москвиче» по трассе Слока — Талси и примерно в 70 километрах от Риги столкнулся с автобусом «Икарус».

По официальной версии, музыкант заснул за рулем и не справился с управлением, выехав на встречную полосу. Его машину отбросило на 22 метра назад, а обломки разлетелись в радиусе 15 метров. При этом водитель «Икаруса», который попытался избежать столкновения и выехал на обочину, почти не пострадал.

Экспертиза показала, что перед смертью Виктор Цой был трезв, причиной смерти назвали тупую травму головы, ушиб головного мозга и многочисленные переломы. Из-за сильных повреждений музыканта хоронили в закрытом гробу. Ему было 28 лет. Некоторые фанаты рокера распространили версию о том, что в могилу опустили другого человека.

Позже появилась фраза «Цой жив». Считается, что ее впервые написали в Москве на доме по адресу: улица Арбат, 37 (сегодня это место известно как «стена Цоя»). Рядом со словами «Сегодня погиб Виктор Цой» кто-то добавил: «Цой жив». Вскоре эти два слова стали появляться везде, и поклонники «Кино» и Виктора Цоя часто скандируют их в очередную годовщину со дня гибели рокера.

