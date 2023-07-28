Российский продюсер назвал Пугачеву диктатором Продюсер Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин во время шоу «Алена, блин!» на YouTube назвал певицу Аллу Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе. Он добавил, что покинувшие Россию артисты могут вернуться при одном условии: отсутствии критики в адрес своего государства.

Просто она как женщина-королева не приемлет людей, которые, по ее мнению, могли бы каким-то образом конкурировать с ней за место на пьедестале. Она убедила людей и все общество, что она единственная и неповторимая, — сказал Пригожин.

При этом продюсер отметил, что Пугачева — уникальная личность и ее место никто не может занять. Пригожин также высказался насчет певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сказав, что не считает ее врагом.

Ранее заслуженная артистка РФ и легендарный советский диктор Татьяна Судец назвала Пугачеву настоящей патриоткой России. Телеведущая намекнула на вынужденный отъезд Примадонны в Израиль на постоянное место жительства и назвала ее «заложницей семейного положения». По мнению легендарной ведущей, «воду мутит» муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Судец убеждена, что пародист не сделал ничего полезного для России, а только миллионы здесь зарабатывал. Свою карьеру, по ее мнению, он выстроил исключительно благодаря Пугачевой. И ей же в итоге испортил жизнь, считает диктор.