Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.
Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
Ещё не успел подать жалобу, потому что приговор только недавно был. В скором времени подам, — заключил адвокат Синицы Денис Тихонов.
В тоже время член Совета по правам человека Николай Сванидзе заявил, что согласен с приговором суда по блогеру. Но отметил, что не согласен с его жестокостью.
В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве считают справедливым приговор блогеру.
Мы считаем, что суд вынес справедливое решение, — передаёт его слова «Интерфакс».
Ранее на суде, Синица заявил, что его слова вырвали из контекста. Он не признал вину, согласившись лишь с тем, что он написал этот пост.
В своем твите, по мнению следствия, он призывал к расправе над детьми силовиков.
Прокурор на прошедшем суде, 2 сентября, напомнила о проведенной экспертизе публикации в Twitter. Так, согласно ей, в посте содержатся «психологические и лингвистические признаки возбуждения ненависти, а данный текст может быть воспринят в качестве инструкции агрессивно-настроенными лицами».
Свидетель защиты — эксперт лингвист Новожилова не согласна с экспертизой. Она утверждает, что экспертиза была сделана на основании анализа 22 разных текстовых фрагментов (22 ответа на твит), в связи с чем общий вывод по ним делать нельзя.
Также на суде 2 сентября в качестве свидетеля выступали два сотрудника Росгвардии.
На несогласованном митинге 27 июля я осуществлял охрану правопорядка. На мне не было маски, многие меня снимали на фото и видео. Я на YouTube потом ролики видел, где были я и мои товарищи. Поэтому я опасаюсь, — заключил один из них.
Корреспондент News.ru передавал из зала суда, что процесс по делу Синицы шёл в ускоренном режиме. За 2 сентября успели завершить судебное следствие и прения.
Адвокат блогера возражал. Он отметил, что следствие было завершено в рекордные сроки.