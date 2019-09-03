Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Ещё не успел подать жалобу, потому что приговор только недавно был. В скором времени подам, — заключил адвокат Синицы Денис Тихонов.

В тоже время член Совета по правам человека Николай Сванидзе заявил, что согласен с приговором суда по блогеру. Но отметил, что не согласен с его жестокостью.

Пять лет — это большой срок очень всё-таки. Как-то привыкаем мы к большим срокам. Уже 10 лет не срок. Как-то мы приближаемся к срокам и наказаниям сталинского времени. Это неправильное привыкание. <...> Нельзя ни в коем случае ни из соображений здравого смысла и человечности, ни из соображений правовых втягивать в те или иные политические разборки детей и семьи. <...> Заявления Синицы нужно рассматривать как провокационное. Николай Сванидзе член Совета по правам человека

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве считают справедливым приговор блогеру.

Мы считаем, что суд вынес справедливое решение, — передаёт его слова «Интерфакс».

Ранее на суде, Синица заявил, что его слова вырвали из контекста. Он не признал вину, согласившись лишь с тем, что он написал этот пост.

В своем твите, по мнению следствия, он призывал к расправе над детьми силовиков.

Прокурор на прошедшем суде, 2 сентября, напомнила о проведенной экспертизе публикации в Twitter. Так, согласно ей, в посте содержатся «психологические и лингвистические признаки возбуждения ненависти, а данный текст может быть воспринят в качестве инструкции агрессивно-настроенными лицами».

Свидетель защиты — эксперт лингвист Новожилова не согласна с экспертизой. Она утверждает, что экспертиза была сделана на основании анализа 22 разных текстовых фрагментов (22 ответа на твит), в связи с чем общий вывод по ним делать нельзя.

Сергей Булкин/News.ru

Также на суде 2 сентября в качестве свидетеля выступали два сотрудника Росгвардии.

На несогласованном митинге 27 июля я осуществлял охрану правопорядка. На мне не было маски, многие меня снимали на фото и видео. Я на YouTube потом ролики видел, где были я и мои товарищи. Поэтому я опасаюсь, — заключил один из них.

Корреспондент News.ru передавал из зала суда, что процесс по делу Синицы шёл в ускоренном режиме. За 2 сентября успели завершить судебное следствие и прения.

Адвокат блогера возражал. Он отметил, что следствие было завершено в рекордные сроки.