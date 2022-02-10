Приговорённый к пяти годам колонии подросток получил срок за взрывчатку

Подросток из города Канск Красноярского края, приговорённый к пяти годам лишения свободы за прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, рассказал, как вместе с друзьями изготавливал мощную взрывчатку. Эксклюзивное видео признания опубликовал портал 5-tv.ru. В местном отделении Следственного комитета эти сведения подтвердили.

На видео подросток подробно рассказывает о процессе изготовления взрывчатки, показывает место её хранения и демонстрирует метание снарядов, похожих на «коктейли Молотова». В СК Красноярского края подтвердили, что подросток получил срок за незаконное изготовление, хранение и ношение реальной взрывчатки.

Подростки самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и взрывные устройства и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках с целью подготовки к совершению террористического акта путём подрыва здания полиции или УФСБ, — сказано в сообщении на сайте СК.

Ранее в Канске суд приговорил одного из подростков — фигурантов дела о подрыве здания ФСБ РФ в компьютерной игре Minecraft к реальному сроку заключения. При этом суд освободил двоих несовершеннолетних фигурантов дела от уголовной ответственности за содействие следствию и назначил им три и четыре года лишения свободы условно.

Отмечается, что Никиту Уварова суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале суда.