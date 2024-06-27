Приговоренного к колонии Стрелкова начали этапировать Адвокат Алиев: экс-министра обороны ДНР Стрелкова начали этапировать в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Игорь Стрелковв (Гиркин)

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию, сообщил его адвокат Гаджи Алиев. По его словам, которые приводит РИА Новости, защите пока неизвестно, где тот будет отбывать наказание. Ему предстоит провести в колонии общего режима четыре года.

Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет, — сказал адвокат.

29 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремистской деятельности. Защита просила отменить вынесенный московским судом приговор, считая его незаконным и необоснованным.

Гиркин был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале, в частности, сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.

Ранее адвокат Александр Молохов заявлял, что из материалов уголовного дела Игоря Стрелкова пропал один из документов. Он назвал его «ключевым». Речь идет о так называемом отношении, подтверждающем согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.