Приговор толкнувшему офицера мобилизованному обжалует прокуратура и защита

Военная прокуратура и адвокат не согласились с приговором, вынесенным толкнувшему офицера в грудь мобилизованному Александру Лешкову. Как пишет «Коммерсант», сторона гособвинения сочла 5,5 года колонии строгого режима мягким наказанием, а защиты — слишком жестким.

В прениях сторон прокуратура просила суд приговорить Лешкова к 10 годам колонии строгого режима, объяснив это тем, что такой срок необходим для назидания и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Защита же, указывая на положительные качества мужчины, отсутствие у него опыта службы и, как следствие, незнание правил общения с командиром, настаивала на условном сроке.

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор Лешкову накануне. Его признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации. Адвокат мужчины назвал судебный процесс «показухой». Сторона обвинения, по его словам, не скрывала свою жесткую позицию.

Инцидент произошел осенью, видео произошедшего в «Патриоте» широко разошлось по соцсетям. На кадрах офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, в грубой форме обвинявший командование в отсутствии должных подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и даже вступил в потасовку.