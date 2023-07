Илью Сачкова посадили за госизмену на 14 лет: что известно о его деле IT-предприниматель признан виновным

Фото: Мосгорсуд

Илья Сачков

Мосгорсуд огласил приговор основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Прокурор в прениях сторон просил приговорить Сачкова к 18 годам колонии, защита настаивала на полном оправдании. В итоге бизнесмену назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела против Сачкова, позиции защиты, обвинения и детали биографии Сачкова — в материале NEWS.ru.

Что за компания Сачкова Group-IB

Group-IB (сейчас работает в России под брендом F.A.С.С.T.) задумывалась как агентство по расследованию киберпреступлений. Услугами компании пользовались Сбербанк, Альфа-Банк, Ростех, МИД, МВД и Следственный комитет. Выручка Group-IB в 2019 году превысила 900 млн рублей.

В 2018 году штаб-квартира Group-IB переехала из Москвы в Сингапур. Офисы фирмы расположены также в Дубае, Амстердаме, Москве и Татарстане.

Кто такой Илья Сачков, сколько раз встречался с Путиным

В интервью 37-летний IT-предприниматель Илья Сачков рассказывал, что основал собственную компанию Group-IB в 17 лет вместе с однокурсником Дмитрием Волковым, а первые заказы вместе с коллегами выполнял «с учебниками в руках».

Мать предпринимателя Людмила Сачкова вспоминала в интервью Forbes: «Если Илья ставил себе цель, то он всегда ее добивался». По ее мнению, поступление в МГТУ им. Н. Э. Баумана — пример его целеустремленности. Женщина отмечала, что Илья недобрал один балл для поступления на бюджетное отделение и отец — преподаватель МАДИ настаивал, чтобы сын отправился учиться в Московский технический университет связи и информатики.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Илья Сачков (справа)

Людмила Сачкова рассказывала, что сначала Илья согласился на предложение отца, но потом решил идти в Бауманку: «Когда мы пришли на собеседование в институт, сотрудник посоветовал поступить на платное отделение. Но предупредил, что на бюджет перейти практически невозможно, так как надо сдать все экзамены на отлично». По ее словам, весь первый курс Сачков «упорно учился, не вставая из-за стола». В итоге родители заплатили только за первый год обучения. Сачков окончил факультет информатики и систем управления с отличием в 2009 году.

В 2016 году Сачков был включен в список самых перспективных в мире предпринимателей до 30 лет по версии журнала Forbes в номинации Enterprise Tech. В 2018 году Сачков вошел в шорт-листы «100 выдающихся людей года» по версии рейтингового агентства «Эксперт» и Russian people of the year от Russia Beyond. В 2019 году Сачков стал победителем в номинации «Инновационный прорыв» премии «Немалый бизнес». Сачков трижды встречался с Владимиром Путиным.

Летом 2021 года аналитическая компания KuppingerCole оценила Group-IB как мирового лидера в области продуктов и инноваций, а ее систему обнаружения и реагирования на взломы назвала «одним из самых многофункциональных решений» среди 12 поставщиков подобных продуктов в мире.

Фото: Мосгорсуд Илья Сачков

До недавнего времени Сачков был членом экспертных комитетов Госдумы, МИД РФ и ОБСЕ в области киберпреступности. Он являлся сопредседателем комиссии по киберпреступности РАЭК, членом совета Координационного центра национального домена сети Интернет. Уже находясь в СИЗО, Сачков поддержал предоставление IT-специалистам брони от частичной мобилизации и дал совет, как вернуть уехавших IT-специалистов в Россию.

В чем обвиняют Сачкова

Основателя и генерального директора Group-IB Илью Сачкова задержали 28 сентября 2021 года по подозрению в госизмене. На следующий день, как сообщала пресс-служба Лефортовского суда Москвы, Сачков был арестован. В московском офисе компании прошли обыски.

Источник ТАСС сообщал, что Сачков обвинен в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Агентство уточнило, что «вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств».

Материалы дела в отношении Сачкова были сразу маркированы грифом «секретно». Дело предпринимателя слушалось в закрытом режиме. Статья 275 Уголовного кодекса подразумевает наказание за шпионаж, выдачу за рубеж сведений, составляющих государственную тайну, либо иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Фото: Мосгорсуд Илья Сачков

Какие есть версии причин ареста Сачкова

По версии источников РБК на рынке информационной безопасности, арест Сачкова мог быть связан с другим, более ранним уголовным делом, когда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Адвокат Михайлова Руслан Голенков заявлял, что Сачков был свидетелем стороны обвинения.

Другие инсайдеры связывали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. Согласно данным одного из собеседников РБК, Сачков «следил за криптолокерами еще до переполоха, связанного с нашумевшим обменником SUEX», против которого США ранее ввели санкции. SUEX представляет собой площадку по обмену криптовалютой и, по утверждению американских властей, был вовлечен во множество операций по вымогательству.

По данным Bloomberg, уголовное дело против Сачкова могли возбудить из-за передачи США сведений о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в выборы американского президента в 2016 году. Однако в Group-IB эту версию назвали домыслом. Агентство также сообщало, что Сачкова могли арестовать из-за его желания переводить деньги в активы в США и Европе. По этой причине он якобы активно взаимодействовал со спецслужбами и силовыми структурами других государств.

Фото: Евгений Биятов Илья Сачков

Что известно о возможном отравлении Сачкова

Ранее Business FM сообщало, что основателя компании Group-IB Илью Сачкова могли отравить за несколько месяцев до его задержания. По информации издания, предприниматель был госпитализирован в одну из петербургских больниц с симптомами отравления в начале июня 2021 года. Именно там он, как отмечается, записал видео, в котором предупредил о своем возможном исчезновении, рассказал его брат Дмитрий.

Родственник задержанного также заявил, что сам Сачков верил в свое отравление. Пробы, взятые у него, были отправлены в Москву на анализ. Впрочем, тогда отравление не подтвердилось. После этого предпринимателя начали лечить от болезни Крона (воспаление кишечника), что дало положительный результат.

Признал ли Сачков вину в госизмене

При этом сам Сачков заявлял, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

По данным «Газеты.Ru», в декабре 2021 года стало известно, что еще до ареста Сачков записал видео на случай, если его задержат или убьют. Сообщалось, что он разослал ролик нескольким близким людям. На записи предприниматель не исключил, что на него может быть совершено покушение. Тогда он опасался отравления и рассказывал, что замечал за собой слежку. Другие источники из окружения Сачкова указывали, что бизнесмен якобы незадолго до ареста допускал, что в его отношении возбудят уголовное дело о госизмене.

