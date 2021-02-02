Адвокаты Навального пообещали обжаловать приговор

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Адвокат оппозиционера Алексея Навального заявил, что защита обжалует отмену условного срока политику и его замену на реальный в 3,5 года колонии.

Да, мы обжалуем, — сообщил юрист Вадим Кобзев, представляющий интересы блогера.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

ФСИН считает, что Навальный совершил многочисленные нарушения испытательного срока, не являясь отмечаться в полицию и получая штрафы и аресты. В свою очередь оппозиционер заявлял, что не мог это сделать, поскольку находился на лечении в Германии от последствий отравления нервно-паралитическим ядом.

Согласно статистике, такая мера применяется часто. Так, в прошлом году условный срок был заменён реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.

Сторонники осуждённого на 3,5 года колонии оппозиционера Алексея Навального призвали собраться в центре Москвы в знак несогласия с приговором суда в отношении блогера, писал NEWS.ru.