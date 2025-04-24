Приговор генералу Попову. За что его посадили, теперь он поедет на СВО?

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й гвардейской армией генерал-майору Ивану Попову. Его признали виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге и приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, военачальника лишили воинского звания. Отправят ли Попова на СВО, какие у него заслуги, что о нем говорят сослуживцы — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняли генерала Ивана Попова

Попов был арестован в мае 2024 года. Генерал обвинялся в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, он был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Следствие считало, что Попов мог действовать в сговоре с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым.

Согласно материалам дела, военачальник незаконно продал около двух тысяч тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей.

В июле 2024 года Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование уголовного дела Попова. СК выдвинул против генерала обвинение в служебном подлоге. Оценка ущерба, нанесенного государству, была снижена в ходе следствия с 130 до 105 млн рублей. Попов не признал вину. Наказание за мошенничество предусматривает тюремный срок до 10 лет, за служебный подлог — до четырех лет.

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Почему дело Ивана Попова отказались возвращать в прокуратуру

Накануне стало известно, что Тамбовский гарнизонный военный суд отказался вернуть дело Попова в прокуратуру для устранения нарушений.

«Ходатайство о возврате дела в прокуратуру в связи с нарушениями заявил сам Попов, но судья данное ходатайство отклонил», — сказал источник, знакомый с ходом судебного заседания.

Он добавил, что, по мнению генерала, дело не может рассматриваться в суде, поскольку его материалы якобы не содержат ни обстоятельств совершения преступления, ни сути обвинения, ни ссылок на экспертные заключения, которые необходимы для установления обстоятельств дела. Они могут быть установлены только при помощи экспертизы, для проведения которой необходимо значительное время. Она не может быть выполнена в ходе судебного разбирательства без отложения рассмотрения дела на длительный срок, отметил источник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По мнению обвиняемого, в материалах дела не были указаны владельцы похищенных металлоконструкций или другие лица, которым был нанесен ущерб. По этой причине Попов назвал предъявленное обвинение неконкретизированным и противоречивым. Защитник военачальника Сергей Буйновский подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать детали.

В феврале суд допросил группу военнослужащих по делу бывшего командующего 58-й армией. Пятеро офицеров опровергли доводы следствия о ненужности металлоконструкций и их хищении, в котором обвинялся военачальник. По данным источника, знакомого с ходом дела, порядка тысячи тонн арматуры, уголков и металлических листов сейчас находятся на складе в Белореченске, но при этом числятся похищенными.

О чем генерал Иван Попов просил в письме Владимира Путина

20 марта Попов обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его в ряды ВС России, поскольку «все долгие годы жизни» он был верным солдатом страны.

«Сейчас я попал в сложную жизненную ситуацию и перестал понимать, что происходит вокруг меня. Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — написал Попов.

По словам генерала, с юношеских лет он честно и достойно служил в российской армии, выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились. Попов отметил, что нравственным ориентиром и образцом для подражания для него всегда являлся Путин.

Военачальник заявил, что желает участвовать в боевых действиях. «Я хочу и дальше в соответствии с данной мною присягой продолжить громить врага», — отметил Попов.

Что генерал Иван Попов сказал в последнем слове

Дело Попова рассматривалось около полугода в закрытом режиме. Гособвинение просило Тамбовский гарнизонный военный суд признать виновным в особо крупном мошенничестве бизнесмена Сергея Моисеева, который является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении военачальника. Прокурор запрашивал для предпринимателя 5,5 года колонии и крупный штраф. Адвокаты Попова и Моисеева просили суд оправдать фигурантов дела.

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Попов в последнем слове попросил вынести мудрое и беспристрастное решение. Он отметил, что, возможно, совершал в жизни ошибки, заблуждался, но не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и Верховному главнокомандующему. Военачальник также попросил суд позволить ему принести пользу стране в непростое время.

Что известно о заслугах генерала Ивана Попова

Попов прослужил в вооруженных силах 32 года. Он является выпускником Московского высшего военного командного училища (МВОКУ) и начал службу с должности командира взвода 56-го десантно-штурмового полка. Попов принимал участие в чеченских кампаниях и в боевых действиях в Грузии в 2008 году. В 2015-м Попов окончил Военную академию Генштаба. Позже его назначили командиром 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в Волгограде. В 2018 году Попов возглавил штаб 22-го армейского корпуса в Крыму.

Вскоре после начала СВО, в мае 2022 года, Попов стал начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. В марте 2023-го ему присвоили звание генерал-майора, а затем назначили командующим 58-й общевойсковой армией, ответственной за Запорожское направление. В июне того же года его войска отразили контрнаступление ВСУ.

12 июля 2023 года, когда российские военные отбивали атаки украинских подразделений, Попова отстранили от командования и вывели в распоряжение Минобороны. Генерал объяснил это решение «сложной ситуацией» с начальством.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Попов — военачальник, который хорошо себя показал. «Все отзывы о нем хвалебные. Ему приписывают заслугу в том, что наступление ВСУ было остановлено. Даст бог, он впоследствии заслуженно вернется на высокий уровень командования и вернет все свои права», — высказал мнение эксперт.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Генерала Ивана Попова не отправят на СВО?

9 апреля Буйновский сообщил, что суд приостановил производство по делу военачальника в связи с решением Минобороны направить его подзащитного в зону боевых действий. По неподтвержденным данным, Попов должен был возглавить один из штурмовых отрядов «Шторм Z», куда набирают подследственных и заключенных.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Военный обозреватель Юрий Подоляка допустил, что генерала не отправят в зону СВО. По информации блогера, некие высокопоставленные генералы якобы хотят оставить бывшего командующего в заключении.

«Насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать и аннулировать», — отметил он.

Обозреватель предположил, что экс-командующего 58-й армией демонстративно наказали. Подоляка высказал мнение, что о ситуации проинформировали Путина.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Владимир Путин

Тамбовский гарнизонный военный суд отказал Попову в отправке на СВО. Это решение аргументировали отсутствием вакансий, сообщил Буйновский. По его словам, защита не будет подавать новое прошение об отправке Попова в зону боевых действий, однако планирует обжаловать приговор.

Бывшего командующего 58-й армией следует вернуть в зону СВО, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, Попов обладает большим опытом ведения боевых действий и заслужил безграничное доверие военнослужащих.

«Я расстроен данным решением суда. Давать правовую оценку я не вправе по той простой причине, что не ознакомлен с материалами дела, которые засекречены. Но понимаю одно, что Попов куда нужнее на передовой, чем в заключении. Хотя бы потому, что боевой опыт, доверие к нему со стороны бойцов и воинов СВО максимальное, зачастую безграничное. Я надеюсь, что решение о том, чтобы он вернулся на фронт, будет принято», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Попов умеет и хочет воевать за родину.

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