https://static.news.ru/photo/990d85a2-2228-11ea-8b40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Адвокат Мунавара Канцерова, представляющая интересы главного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, подала жалобу на приговор. По её словам, осуждённый на пожизненное заключение считает себя невиновным.

Об этом сообщает РБК.

Адвокат добавила, что Азимов оказался в «более жёстких условиях» после того, как его перевели из изолятора «Кресты» в «Горелово».

Скорее всего, его там изуродовали и спрятали в «Горелово», а нам туда доступ запретили. На визит записаться можно только на 31 декабря, на 18:00, — отметила Канцерова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Аброра Азимова к пожизненному заключению в тюрьме 10 декабря. В суде было доказано, что 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов пронёс в метро Петербурга два взрывных устройства. Одно из них сумели вовремя обезвредить, а второе Джалилов привёл в действие в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек.