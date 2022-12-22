Приготовление салата оливье подорожало на 7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукты для приготовления салата оливье в этом году в среднем подорожали на 7%, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику сервиса «Чек Индекс» на основе данных с 1 по 18 декабря. В среднем на ингредиенты придется потратить 481 рубль.

Затраты на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на четверых человек), исходя из размера средней покупки ингредиентов для салата в магазине за 1-18 декабря 2022 года, составили 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в прошлом году. Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки — 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году, — заявили авторы исследования.

Больше всего подорожали маринованные огурцы (на 38%, до 68 рублей), укроп и петрушка (на 23%, до 25 рублей) и зеленый горошек (на 18%, до 91 рубля).

Ранее диетолог Татьяна Рыкалова рассказала, что традиционные новогодние блюда содержат много вредных для организма ингредиентов, таких как майонез, колбаса и крабовые палочки, однако их легко заменить на полезные без потери вкусовых качеств. По ее словам, в крабовом салате лучше использовать креветки, а в оливье — отварную говядину или курицу. Также она посоветовала вместо майонеза из магазина использовать легкую заправку из оливкового масла, горчицы и классического йогурта.