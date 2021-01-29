Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве — приезжие

Примерно 40% задержанных в ходе массовой акции протеста 23 января в Москве — приезжие. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
За неделю в московские суды поступило свыше 1,6 тысячи дел об административных правонарушениях. Подавляющее большинство из них — о нарушении порядка организации или проведения митингов и шествий. Несколько десятков дел — о неповиновении законному распоряжению сотрудникам полиции,
В свою очередь Следственный комитет начал расследование 24 уголовных дел и инициировал шесть доследственных проверок о несогласованных акциях в России.
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.