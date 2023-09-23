Приемный отец Дани Милохина пожаловался на «репрессии» Приемный отец Милохина сообщил, что власти Анапы хотят снести два его дома

Фото: Dmitry Rogulin/Global Look Press

Даня Милохин

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев выложил в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) видеоролик, в котором заявил о «репрессиях» и о требованиях администрации Анапы снести два дома на их участке. Он рассказал, что власти города требуют этого на основании нарушения градостроительных норм.

Аж три участковых сразу пришли. Сами полицейские понимают абсурдность ситуации. Таинственная бумага сверху пришла. Администрация анапы подает на нас в суд за несоблюдение отступов от межи. Хотя ранее их это не волновало. И вообще дом стоит уже 73 года, — рассказал Тюленев.

Он отметил, что также есть акты проверки от 2019 года, где подтверждается, что никаких нарушений на участке нет.

Также Тюленев сообщил, что был закрыт магазин его семьи, который является единственным источником доходов. При этом, с его слов, местные адвокаты категорически отказываются оказывать ему помощь.