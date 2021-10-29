Приехавших без QR-кодов в Севастополь россиян отправили назад

Направляющиеся в Севастополь российские путешественники, которые решили посетить его без QR-кодов о вакцинации, должны быть готовы к тому, что им придётся возвращаться назад, не побывав в пределах города. Такие прецеденты уже происходят, в тот числе и на железнодорожном вокзале Севастополя. Об этом заявил заместитель начальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый, сообщил «Интерфакс».

С прибывших трёх электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении, — рассказал чиновник.

Беспалый также отметил, что принятые властями ограничительные меры против вируса COVID-19 одинаково распространяются как на туристов, так и на севастопольцев.

Ранее стало известно, что на въезде в город было установлено восемь блокпостов. Семь из них работают на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Там организована проверка QR-кодов. Пропускные пункты прекратят свою работу после окончания длинных выходных.