Приехавших без QR-кодов в Севастополь россиян отправили назад
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:43, 30 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Направляющиеся в Севастополь российские путешественники, которые решили посетить его без QR-кодов о вакцинации, должны быть готовы к тому, что им придётся возвращаться назад, не побывав в пределах города. Такие прецеденты уже происходят, в тот числе и на железнодорожном вокзале Севастополя. Об этом заявил заместитель начальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый, сообщил «Интерфакс».
С прибывших трёх электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении, — рассказал чиновник.
Беспалый также отметил, что принятые властями ограничительные меры против вируса COVID-19 одинаково распространяются как на туристов, так и на севастопольцев.
Ранее стало известно, что на въезде в город было установлено восемь блокпостов. Семь из них работают на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Там организована проверка QR-кодов. Пропускные пункты прекратят свою работу после окончания длинных выходных.