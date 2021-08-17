Приехавшие на Евро-2020 в Россию афганцы захотели остаться из-за талибов

Четверо граждан Афганистана, которые приехали в Санкт-Петербург на Евро-2020, попытались остаться в России, так как на родине им грозит смертная казнь при власти членов «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация). Об этом говорится в Telegram объединённой пресс-службы судов города.

Иностранцы въехали в страну по FAN ID, но не покинули территорию государства до 12 июля, как того требовал закон. В июле Октябрьский суд Петербурга оштрафовал их на пять тысяч рублей и постановил выдворить из страны. Их адвокат обжаловал это решение в Санкт-Петербургском городском суде.

В ходе заседания иностранцы объяснили, что боятся возвращаться в Афганистан, захваченный талибами, потому что им может угрожать смертная казнь. Кроме того, они не владеют русским языком и не поняли решение предыдущей инстанции. Само постановление суда им вручили, но оно было переведено на персидский язык, тогда как родной для них — пушту.

В результате апелляционная инстанция вернула дело в Октябрьский суд для перевода постановления на язык пушту и его вручения нарушителям.

До 30 сентября в России действует мораторий на выдворение иностранных граждан. До его снятия иностранцев помещают в центры временного содержания.

Движение «Талибан» (запрещено в России) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.