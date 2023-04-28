«Придут другие времена»: Кураев о лишении его сана священнослужителя Кураев назвал ожидаемым решение лишить его сана священнослужителя

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Андрей Кураев

Бывший протодиакон Андрей Кураев в беседе с RTVI заявил, что решение патриарха Кирилла о лишении его сана священнослужителя было вполне предсказуемым. Он признался, что не получал большого удовольствия, находясь с Кириллом «в одной компании». Бывший священник выразил мнение, что время расставит все по своим местам.

Мое отношение к этому спокойное. Действие вполне ожидаемое. Я думаю, что все-таки быть в одной компании с тем, каким себя сделал патриарх Кирилл за последние годы, это небольшое удовольствие и, пожалуй, лучше быть в стороне от него. Придут другие времена, другие оценки, и тогда к этой теме можно будет снова вернуться, — сказал Кураев.

По его мнению, лишение сана священника может являться отмашкой для сотрудников силовых структур. Бывший протодиакон считает, что выход из Московской патриархии делает человека более незащищенным. Он назвал нынешнее российское общество феодальным, а потому его может ждать все что угодно.

28 апреля патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана. В качестве обоснования своего решения в постановлении патриарха указано, что Кураев лишен сана за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.