«Придурок какой-то»: Нарусова объяснила свои слова о «бомжеватых» людях

https://static.news.ru/photo/c68f48b6-7c05-11eb-a6b6-96000091f725_660.jpg Людмила Нарусова Фото: council.gov.ru

Член Совета Федерации и мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова в разговоре с журналистами объяснила свои слова о «бомжеватых» пикетчиках, сказанные на заседании комитета по конституционному законодательству. Также она прокомментировала реакцию на её реплику председателя комитета Андрея Клишаса.

Ранее стало известно, что Нарусова назвала участников одиночных пикетов возле здания «людьми бомжеватого» вида. По её словам, их появление «неприятно». В ответ на это Клишас сообщил, что теперь от сенатора ждут «закона о запрете одиночных пикетов».

Как позднее рассказала Нарусова, пикетчиков она увидела возле здания в день 90-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

Речь шла, что день рождения — 90 лет — Горбачёва, а на крыльце стоял какой-то придурок с плакатом, что Горбачёва надо привлечь к суду. Я говорила о том, что, вообще, это не нормально, чтобы на ступенях Совета Федерации — мы как бы заодно с ним — вместо поздравления первому президенту было это, — цитирует Нарусову издание «Подъём».

Высказывание Клишаса она назвала обычной шуткой и добавила, что отменять пикеты не собирается.

Как ранее передавал NEWS.ru, Собчак рассказала, что не смогла наладить общение со своей сестрой Марией, дочерью Анатолия Собчака от первого брака, из-за своей матери Людмилы Нарусовой.