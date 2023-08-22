Придуман Петром, возвращен Ельциным: пять фактов о российском флаге 22 августа в России отмечается День Государственного флага

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

День Государственного флага Российской Федерации

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. В 1991 году красное знамя с вертикальной голубой линией, являвшееся флагом РСФСР, было заменено бело-сине-красным триколором. История флага уходит корнями во времена Петра I. А современный дизайн триколора отличается от того, что использовался еще 30 лет назад. Пять фактов о российском флаге — в материале NEWS.ru.

Почему День Госфлага РФ отмечается 22 августа

Бело-сине-красный триколор активно использовался антикоммунистической оппозицией в годы перестройки, особенно после того как власти СССР разрешили проводить легальные уличные акции. Например, в День советской Конституции, 7 октября 1988 года, трехцветный флаг был поднят на протестном митинге в Ленинграде по инициативе членов Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС) и Демократического союза (ДС) Валерии Новодворской.

Впоследствии этот флаг стал довольно часто мелькать на улицах российских городов и в печати, став неформальным единым символом почти всех антисоветских сил. Исключение составляли левые противники линии КПСС, которые предпочитали использовать красные или черные (анархистские) знамена.

Триколор неформально использовался и на некоторых спортивных состязаниях. Так, в 1990 году под ним в матче за звание чемпиона мира по шахматам выступал Гарри Каспаров (Минюстом РФ включен в реестр иноагентов), формально представлявший Советский Союз. Соперником был его соотечественник Анатолий Карпов, который играл под флагом СССР.

Когда в стране произошла попытка путча ГКЧП, это вызвало протесты среди жителей крупных городов, в первую очередь в столице. В Москве 20 августа 1991 года собрался многотысячный митинг, участники которого вынесли огромное бело-сине-красное полотно.

После поражения ГКЧП и ареста путчистов 22 августа на заседании Верховного Совета России был поднят стяг из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. В тот же день участники стотысячного митинга в Москве, одним из организаторов которого был Борис Ельцин, выступили за то, чтобы трехцветный флаг стал государственным. Официально в этом качестве триколор был утвержден 1 ноября 1991 года. Триколор был поднят над Московским Кремлем вместо флага СССР вечером 25 декабря 1991 года.

Спустя почти три года, 20 августа 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ «О Дне Государственного флага РФ», который постановил отмечать его ежегодно 22 августа.

Фото: Андрей Бабушкин/ТАСС Борис Ельцин с флагом Российской Федерации во время митинга у Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной

Как российский триколор изменился в конце 1993 года

По состоянию на конец 1991 года, в еще советской, но уже скорректированной Конституции России говорилось: «Государственный флаг РСФСР представляет собой прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого цвета и нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 1:2».

Однако после октябрьского разгона Верховного совета России в 1993 году российский триколор претерпел изменения. Накануне принятия новой Конституции РФ, 11 декабря 1993 года Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге РФ», согласно которому соотношение длины и ширины триколора менялось с 1:2 на 2:3, средняя полоса вместо лазоревого получила синий цвет, а нижняя — красный вместо алого. Эти же положения отражены в Федеральном конституционном законе «О Государственном флаге РФ», который действует с декабря 2000 года.

Когда начал использоваться бело-сине-красный триколор

По версии историков Феодосия Веселаго и Александра Басова, впервые флаг из белой, синей и красной полос был поднят над русским парусным кораблем «Орел» во второй половине XVII века. Цвета были выбраны, возможно, в подражание флагу Голландии, специалисты из которой занимались строительством русского корабля.

Однако государственным символом триколор стал позднее. В августе 1693 года во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей на яхте «Святой Петр» был поднят «флаг царя Московского» — бело-сине-красное полотнище с изображением двуглавого орла. Его оригинал находится в Центральном военно-морском музее в Петербурге.

Изображение бело-сине-красного флага московского царя имеется во французском «Атласе Кассини», датированном 1693 годом, на картинах голландского художника Абрахама Сторка, посвященных визиту русского Великого посольства в Нидерланды в 1697–1698 годах, на иллюстрациях в книгах Карла Алярда и других авторов конца XVII — начала XVIII веков.

В начале 1705 года Петр I издал указ «О флагах на торговых речных судах», к тексту которого прилагался рисунок флага с полосами белого, синего и красного цветов. В отпечатанной в Киеве и таблице флагов 1709 года, которую лично отредактировал Петр I, бело-сине-красный флаг помечен как «обычайно торговых и всяких российских судов флаг».

В Морском уставе 1885 года бело-сине-красный триколор указывался как флаг коммерческих судов. При этом за два года до этого император Александр III распорядился в торжественных случаях украшать здания бело-сине-красным русским флагом.

Фото: Общественное достояние/wikipedia Флаг царя Московского (оригинал, 1693 год)

Какой флаг имел статус национального в Российской империи

В 1896 году уже Николай II подтвердил статус бело-сине-красного флага как «национального», но официальным флагом Российской империи оставался и черно-желто-белый флаг, который в 1858 году утвердил император Александр II.

Например, коронация Николая II, состоявшаяся 14 (26) мая 1896 года, прошла со множеством бело-сине-красной символики, но флаги и ленты бело-желто-черных цветов также использовались для декорирования. При этом последние к концу XIX века больше воспринимались как символ династии Романовых.

В начале XX века консервативно-монархическая часть общества инициировала обсуждение вопроса о цветах российского национального флага. В итоге в 1910 году было созвано Особое совещание «для всестороннего и по возможности окончательного выяснения вопроса о государственных русских национальных цветах». В его работе приняли участие представители разных министерств и государственных служб.

Большинство участников совещания высказалось за признание государственными цветами России черного, желтого и белого. Но каких-либо последствий, кроме создания новой комиссии при Морском министерстве, эти выводы не имели. В итоге бело-сине-красный флаг использовался как национальный вплоть до октября 1917 года.

После начала Первой мировой войны в августе 1914 года МВД Российской империи предписывало использовать на манифестациях бело-сине-красное полотнище с черным двуглавым орлом в желтом квадрате. Считается, что этот вариант был компромиссом между бело-сине-красными и черно-желто-белым триколорами. Но статус государственного он не имел.

Фото: Михай Зичи/Общественное достояние/wikipedia «Александр II и шах Наср-эд-Дин во время парада на Царицыном лугу» (для украшения павильонов в 1873 году использовались чёрно-жёлто-белые и бело-сине-красные флаги)

Кто использовал триколор во время Гражданской войны

После Октябрьской революции флагом России, а затем Советского Союза стало красное знамя. Бело-сине-красный триколор при этом использовался белым движением во время Гражданской войны, а затем антикоммунистическими эмигрантскими организациями за пределами СССР. Некоторые бывшие белогвардейские организации использовали впоследствии монархический черно-желто-белый триколор.

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