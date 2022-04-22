«Приднестровцы – наши граждане»: в Госдуме о признании Приднестровья

Приднестровская Молдавская республика де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире, — заявил он.

Водолацкий добавил, что президент Молдавии Майя Санду запретила Георгиевские ленты на территории страны, там следует ожидать повторение украинского сценария.

Нам нельзя допускать, чтобы Санду и её румынские кураторы сегодня развязали очередную войну на территории Приднестровья. Весь этот нацизм, который дал корни рядом с нами, надо просто уничтожить, выкорчевать и на долгие годы, — заявил он.

Ранее Санду заявила, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории». Однако, по её мнению, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая.

Миротворческой операции в Приднестровье в 2022 году исполняется 30 лет. Там дислоцированы 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 395 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины. В регионе организованы 15 стационарных постов и КПП, они расположены на ключевых участках зоны безопасности.

Около 60% населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР в связи с опасениями, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной силовой попытки решения проблемы со стороны Кишинёва, Приднестровье фактически стало неподконтрольной правительству Молдавии территорией.