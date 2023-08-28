Придет ли Путин на похороны Пригожина, что нового известно о прощании

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа в Тверской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Приедет ли российский лидер на похороны Пригожина и что известно о прощании с предпринимателем?

Что известно о похоронах Евгения Пригожина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер выразил соболезнования семье Евгения Пригожина. Он отметил, что на данный момент информации о похоронах связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена нет. Также пока неизвестно, посетит ли прощание Путин.

«Информации о похоронах Пригожина пока нет, как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — сказал Песков.

Он добавил, что решение о похоронах предпринимателя в первую очередь будет зависеть от его родственников.

Где могут похоронить Евгения Пригожина

Член комитета по обороне Виктор Соболев считает, что Евгения Пригожина необходимо похоронить как Героя России.

«Оценить его военные достижения мне сложно, Пригожин не имел военного образования, до него уже были и другие люди, которые занимались военными вопросами. Если после попытки мятежа он остался героем, значит, похоронят как героя», — предположил депутат в разговоре NEWS.ru.

В соответствии с постановлением правительства России от 25 февраля 2004 года № 105 Пригожин как Герой России подлежит погребению на первом национальном мемориальном пантеоне. Бизнесмен должен быть торжественно погребен в сопровождении роты почетного караула, и на его похоронах должны присутствовать представители Минобороны.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Почетный караул на церемонии похорон с воинскими почестями

Правительство Петербурга на данный момент не занимается организацией похорон предпринимателя. Губернатор города Александр Беглов не планирует принимать в них участие.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что Пригожина могут похоронить в Бахмуте или Горячем Ключе.

«Я бы, наверно, похоронил бы его там, где он был готов умереть сам, а он был готов умереть в Бахмуте», — сказал парламентарий.

Политолог Сергей Марков уверен, что идея проститься с Пригожиным в Бахмуте «послужит силе России». Он подчеркнул, что это «укрепит связь власти и народа».

«Но такое сложно сделать. И кто-то ответственность должен взять на себя. Идея похоронить Пригожина в Санкт-Петербурге, как хочет его семья, служит традиционным ценностям семьи. И ослабляет связь власти и народа. Но легко сделать. И никакой ответственности ни на ком. Сложный выбор? Для первого нужна сила, для второго достаточно слабости», — написал политолог в авторском Telegram-канале.

Что известно о семье Евгения Пригожина

У Евгения Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь и трое детей — сын Павел и дочери Полина и Вероника.

Мать бизнесмена Виолетта Кировна (1939 года рождения) работала в больнице и была сотрудником оргметодотдела инфекционной службы Санкт-Петербурга. С 2017 года женщина занимается живописью. Она основала галерею «Краски жизни» в Северной столице.

Супруга Пригожина Любовь (1970 года рождения) по образованию химик-фармацевт. Она владеет поместьем в селе Кабардинка под Геленджиком, а также руководит ООО «Соинвест».

У бизнесмена есть сын Павел (родился в 1998 году), а также дочери Полина (родилась в 1992 году) и Вероника (родилась в 2005 году). В феврале 2023 года издание «Верстка» и Telegram-канал «Можем объяснить» сообщили, что Павел Пригожин стал владельцем крупного петербургского бизнес-центр Sinop на Синопской набережной. Также он числится владельцем компаний «Лахта Парк» и «Лахта Плаза». По словам Пригожина, его наследник в 18 лет прошел срочную службу в армии, после чего отправился в Сирию.

По данным портала «Компания», в 2020 году Полина Пригожина стала совладелицей Музея шоколада вместе с матерью. В 2022 году АО «Легион», единственным акционером которого числится наследница бизнесмена, приобрело на торгах за 135 млн рублей дачу принца Ольденбургского на Каменном острове.

Telegram-канал «Можем объяснить» сообщал, что Вероника Пригожина стала учредителем ООО «Ред Старс», владеющим отелем Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга. Она — единственный член семьи бизнесмена, против которого не введены санкции ЕС, США и других стран.

Читайте также:

Гибель Пригожина подтвердилась: кто и когда мог заминировать его самолет

Кому выгоден миф о живом Пригожине, где его дневник и завещание

Пригожин правда жив? Пять фактов, которые могут указывать на это