https://static.news.ru/photo/ff09f2bc-b853-11e9-bc42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нехватка специалистов среднеспециальных трудовых профессий, отсутствие обеспечительной меры для развития бизнеса и негативные последствия ЕГЭ способствуют ускорению темпов снижения численности рабочей силы в России. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в разговоре с News.ru.

Ранее мониторинг РАНХиГС и Института Гайдара выявил сокращение численности рабочей силы в России в первом квартале 2019 года почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018-го.

В своё время вузы, у которых кроме стола и компьютера не было ничего, выдавали дипломы. В результате появились специалисты с образованием, которое сегодня на рынке не востребовано, — напомнил депутат. — И мы видим, как человек с высшим образованием может работать продавцом, то есть совершенно не по профилю. Кроме того, с советских времён убивался престиж среднеспециальных трудовых профессий, поэтому существует острая нехватка специалистов в этой области. А нехватку мы компенсируем путём приглашения иностранной рабочей силы.

Помимо этого, дефицит рабочей силы в стране Нилов объясняет невозможностью экономически активным людям обеспечить кредит в банке.

Нет обеспечительной меры, соответственно, найти кредит они не могут и дело своё развивать не могут. Банальный страх. Доходит до определённого уровня, и тут же вокруг появляются заинтересанты, которые начинают его дёргать, пытаться установить контроль, неформально питаться от этой коммерческой структуры, — сказал парламентарий.

Он также отметил негативные последствия ЕГЭ, когда выпускники получают большие баллы и занимают места в хороших вузах и при этом не отвечают необходимым критериям, потому что заработали эти баллы несправедливо.