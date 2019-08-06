Нехватка специалистов среднеспециальных трудовых профессий, отсутствие обеспечительной меры для развития бизнеса и негативные последствия ЕГЭ способствуют ускорению темпов снижения численности рабочей силы в России. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в разговоре с News.ru.
Ранее мониторинг РАНХиГС и Института Гайдара выявил сокращение численности рабочей силы в России в первом квартале 2019 года почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018-го.
В своё время вузы, у которых кроме стола и компьютера не было ничего, выдавали дипломы. В результате появились специалисты с образованием, которое сегодня на рынке не востребовано, — напомнил депутат. — И мы видим, как человек с высшим образованием может работать продавцом, то есть совершенно не по профилю. Кроме того, с советских времён убивался престиж среднеспециальных трудовых профессий, поэтому существует острая нехватка специалистов в этой области. А нехватку мы компенсируем путём приглашения иностранной рабочей силы.
Помимо этого, дефицит рабочей силы в стране Нилов объясняет невозможностью экономически активным людям обеспечить кредит в банке.
Нет обеспечительной меры, соответственно, найти кредит они не могут и дело своё развивать не могут. Банальный страх. Доходит до определённого уровня, и тут же вокруг появляются заинтересанты, которые начинают его дёргать, пытаться установить контроль, неформально питаться от этой коммерческой структуры, — сказал парламентарий.
Он также отметил негативные последствия ЕГЭ, когда выпускники получают большие баллы и занимают места в хороших вузах и при этом не отвечают необходимым критериям, потому что заработали эти баллы несправедливо.
Кроме того, у человека из российской глубинки, получающего образование в столице, возникают завышенные ожидания, с которыми уже нет желания возвращаться обратно, — полагает Нилов. — При этом как специалисты они условно стоят 20 тысяч, а они ищут работу за 100 тысяч. И не найдя такую работу начинающий специалист без практики готов идти работать не по профилю, работать курьером и получать 40 тысяч. Это всё влияет и дисбалансирует рынок труда, — заключил он.