https://static.news.ru/photo/9215ce24-d6e4-11e9-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Ространснадзор проверяет обстоятельства крупной аварии с девятью погибшими и 28 пострадавшими под Ярославлем. По итогам работы ведомство примет решение о санкциях в отношении перевозчика, рассказал представитель федеральной службы.

Сотрудники выехали на место ДТП для расследования причин трагедии, передаёт РИА Новости . Полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП на дороге.

Инцидент произошёл 14 сентября текущего года. В автобус с пассажирами врезался грузовик, выехавший на полосу встречного движения. Медики оценивают состояние травмированных как тяжёлое и средней тяжести.

Ранее News.ru сообщал, что российского актёра Ивана Фоминова экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Мужчина попал в автомобильную аварию.