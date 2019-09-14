Ространснадзор проверяет обстоятельства крупной аварии с девятью погибшими и 28 пострадавшими под Ярославлем. По итогам работы ведомство примет решение о санкциях в отношении перевозчика, рассказал представитель федеральной службы.
Сотрудники выехали на место ДТП для расследования причин трагедии, передаёт
Инцидент произошёл 14 сентября текущего года. В автобус с пассажирами врезался грузовик, выехавший на полосу встречного движения. Медики оценивают состояние травмированных как тяжёлое и средней тяжести.
Ранее News.ru сообщал, что российского актёра Ивана Фоминова экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Мужчина попал в автомобильную аварию.