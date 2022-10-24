Причиной гибели пилотов Су-30 назвали азот в баллонах для кислорода Источник назвал азот в баллонах для кислорода причиной гибели пилотов Су-30 в Иркутске

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске

Источник NEWS.ru рассказал, что причиной гибели пилотов истребителя Су-30 в Иркутске стал азот, оставшийся в баллонах для кислорода. Самолет выполнял полет по запланированному маршруту на высоте в девять тысяч метров, поэтому пилоты надели кислородные маски. Оставшийся в баллонах азот, соединившись с кислородом, по словам источника, привел к смерти летчиков уже в кабине самолета.

При проверке баллоны системы жизнеобеспечения закачивают азотом. Азот, когда вместе с кислородом поступает, то закипание крови происходит... При сборке не продули до конца систему жизнеобеспечения, и баллоны наполовину были закачаны азотом. Туда же до упора вкачали кислород. Ну а далее со всеми вытекающими, — заявил источник.

По информации NEWS.ru, на данный момент в конструкторском бюро считают основной версию с ошибкой при подготовке баллонов перед полетом.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь. По данным ведомства, причиной падения самолета мог стать отказ техники или ошибка пилотирования. Майор ВВС Андрей Красноперов высказал версию о том, что пилоты могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания, возникшего по причине сбоя системы питания чистым кислородом.