«Прицеп на месте, расходимся»: россияне жёстко шутили про декларацию Путина

https://static.news.ru/photo/d6f03912-9efc-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне живо откликнулись на новости о задекларированных доходах и имуществе государственных чиновников. По традиции, больше всего население интересовала декларация главы государства Владимира Путина и первых лиц.

Сотни людей в соцсетях упражнялись в остроумии на тему доходов президента, премьер-министра, пресс-секретаря Путина и прочих чиновников. Особенно, когда выяснилось, что Михаил Мишустин заработал почти в двое больше, чем глава государства.

Так Путин же в бункере сидел на карантине, а Мишустин небось таксовал в свободное время, вот и разница, — пошутил ФЛЭШКАН.

Вспомнили пользователи и оговорку Байдена, ставшую мемом: «Клутин филонил просто, работал вполсилы».

Выходит, что Мишустин-то в два раза больше работал! — сделала вывод Татьяна.

Среди имущества Владимира Владимировича числилась «Нива» с прицепом, и россиян очень заинтересовал этот момент, автомобилю тоже посвятили серию шуток.

«А, прицеп на месте, расходимся», «Я хочу увидеть этот прицеп», «Автоприцеп Скиф это угар ! Автоприцепб ! У Путина !!!», «В Яндекс-такси. По ночам подрабатывал на прицепе», шутили россияне.

Отдельно досталось «Дворцу в Геленджике», который приписывают президенту. Граждане интересовались, ездит ли глава государства на юга в своём прицепе или использует казёные машины.

«Аквадискотеку и спа центр задекларировал?», «А как же аквадискотека?», — интересовались пользователи.

Как ранее писал NEWS.ru, 55-летний премьер-министр России Михаил Мишустин заработал за прошлый год 19 млн 853 тысячи рублей. Эта информация опубликована на сайте кабмина. Доход президента России Владимира Путина в 2020 году составил 9 млн 994 тыс. рублей.