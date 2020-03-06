https://static.news.ru/photo/282beaf4-5fb8-11ea-8b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский департамент образования постановил, что дети, вернувшиеся из неблагополучных по новому коронавирусу стран, будут не допущены к занятиям в течение двух недель. Мера будет действовать с 10 марта.

Запрет будет касаться приехавших из КНР, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также из других стран с неблагоприятной ситуацией из-за распространения коронавируса. Документ размещён на сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить новый корпус инфекционной клинической больницы № 1 из быстровозводимых конструкций. Такое решение связано с тем, что в инфекционной больнице № 1 проводится комплексная реконструкция.

В столице с 5 марта усилены меры по профилактическому осмотру и контролю за гражданами, которые прибывают из стран с коронавирусом, введён режим повышенной готовности.

По данным на 6 марта, в мире коронавирус выявлен у более 98 тысяч человек, скончались 3,3 тысячи заболевших, выздоровели — 55 тысяч.

NEWS.ru писал, что в России было зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом в России. Все пациенты посещали Италию в последние две недели. Пять инфицированных проживают в Москве, ещё один — в Нижнем Новгороде.