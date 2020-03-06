Все транспортные средства, прибывающие в Россию из Италии, Южной Кореи и Ирана, будут подвергаться обязательной дезинфекции.
Соответствующее распоряжение сделал Роспотребнадзор в связи с необходимостью профилактики коронавируса,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи с осложнением по коронавирусной инфекции в Италии, Республике Корея и Исламской Республике Иран поручает обеспечить обязательную организацию и проведение дезинфекции всех транспортных средств, — говорится в сообщении.
Меры профилактики коснутся в том числе самолётов, морских судов, машин и так далее.
По последним данным, к 6 марта заражённых коронавирусом в мире более 98 300, смертельных случаев — 3383, поправились свыше 55 400 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что посольство Италии в РФ рекомендовало гражданам своей страны не ездить в РФ в случае выявления малейших симптомов простуды, повышенной температуры, кашля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен