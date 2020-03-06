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Президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова считает духи и туалетную воду опасным подарком, поскольку не всегда можно точно угадать предпочтения близкого человека. По её словам, большинство женщин всё же выбирают ароматы с цветочно-фруктовыми нотами, а мужчинам по вкусу древесно-кожаные запахи.

Парфюмерный гардероб строится из нескольких ароматов, как минимум из трёх: одна туалетная вода лёгкая утренняя, когда мы создаём себе настроение. Днём приемлема парфюмерная вода — она звучит дольше. Ну а...