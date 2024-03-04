Прибытие посла Германии в МИД России попало на видео Опубликованы кадры прибытия посла ФРГ Ламбсдорффа в МИД России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Ламбсдорфф

Видео прибытия посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа в российский МИД появилось в Сети, кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. Ранее стало известно, что немецкого дипломата вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

На представленной видеозаписи можно увидеть, как Ламбсдорфф выходит из автомобиля, а затем идет ко входу в здание министерства. В дверях он дал короткий ответ журналистам, после чего зашел внутрь.

Ранее источник РИА Новости сообщил о вызове посла Германии в МИД РФ. При этом он не уточнил детали предстоящей беседы. Вызов произошел на фоне обнародования разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в свою очередь отмечала, что уже 4 марта посла Германии в Москве вызовут в российское Министерство иностранных дел. По ее словам, там ему придется отдуваться из-за нашумевшей записи, на которой высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают удары по России.

Кроме того, Минобороны Германии подтвердило подлинность обнародованных записей. Глава оборонного ведомства страны Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, добавил он.