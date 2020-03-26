https://static.news.ru/photo/886ede98-6ea0-11ea-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от «Единой России» внесли поправку в Жилищный кодекс, которая предполагает устанавливать за счёт средств капремонта перекрывающие газ устройства.

Законопроект разработали член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и член этого комитета Илья Осипов, пишет «Парламентская газета».

По словам Гладких, регулярных технических проверок газового оборудования в домах недостаточно, поскольку причина трагедий часто кроется в человеческом факторе.

Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма. И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы, — сказал депутат.

Инициативу уже поддержали в МЧС. Минстрой выступил против, заявив, что на её реализацию потребуется от 137 млрд до 320 млрд рублей.

Ранее депутаты разработали законопроект, который устанавливает запрет на нарушение тишины с 23:00 до 07:00. Изменения будут внесены в Жилищный кодекс РФ в виде отдельной статьи, а в случае одобрения законопроекта — и в КоАП РФ. Наказанию россияне станут подвергаться за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. При этом звуки, подпадающие под «обычную жизнедеятельность человека», не будут считаться нарушением, писал NEWS.ru.