Приближающийся к Москве арктический циклон сняли из космоса

https://static.news.ru/photo/f2b2fbd4-6811-11eb-aedd-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС / twitter

На столицу надвигается арктический циклон, он станет причиной серьёзного похолодания. Температура опустится ниже -20 градусов.

Российская корпорация Роскосмос опубликовала в своём Twitter-аккаунте фото циклона из космоса. Снимок был получен благодаря спутнику дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», аппаратура МСУ-МР.

По данным синоптиков, арктический циклон надвигается на столичный регион России: он принесет сильные морозы, — написано в сообщении организации.

Как ранее писал NEWS.ru, опытные водители назвали лайфхаки для спасения своей машины от мороза. Чтобы не замерзала смазка и двери при открытии не скрипели, они советуют использовать хозяйственное мыло. А натерев им боковые зеркала или стёкла авто, можно надолго сохранить их чистоту.

Аномальные морозы продлятся в центре Европейской России до конца следующей недели. Во вторник, 9 ноября, столбики термометров покажут температуру на восемь градусов ниже климатической нормы февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.