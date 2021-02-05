Приближающийся к Москве арктический циклон сняли из космоса

На столицу надвигается арктический циклон, он станет причиной серьёзного похолодания. Температура опустится ниже -20 градусов.
Российская корпорация Роскосмос опубликовала в своём Twitter-аккаунте фото циклона из космоса. Снимок был получен благодаря спутнику дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», аппаратура МСУ-МР.
По данным синоптиков, арктический циклон надвигается на столичный регион России: он принесет сильные морозы, — написано в сообщении организации.
Как ранее писал NEWS.ru, опытные водители назвали лайфхаки для спасения своей машины от мороза. Чтобы не замерзала смазка и двери при открытии не скрипели, они советуют использовать хозяйственное мыло. А натерев им боковые зеркала или стёкла авто, можно надолго сохранить их чистоту.
Аномальные морозы продлятся в центре Европейской России до конца следующей недели. Во вторник, 9 ноября, столбики термометров покажут температуру на восемь градусов ниже климатической нормы февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.