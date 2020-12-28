При задержании бывшего схиигумена Сергия пострадали три монахини

https://static.news.ru/photo/374e9cf2-49af-11eb-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Три монахини получили травмы в ходе задержания силовиками бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) в Среднеуральском монастыре. Им была оказана медпомощь.

Травмы у них незначительные, лёгкие. Помощь им была оказана амбулаторно, после чего они отпущены, — рассказали РИА Новости в Верхнепышминской городской больнице.

О задержании бывшего священнослужителя стало известно 29 декабря. По словам адвоката Светланы Герасимовой, в отношении него возбуждены три уголовных дела — о склонении несовершеннолетних к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Отца Сергия изначально лишили сана после призывов игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.

За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.

Как писал NEWS.ru, после задержания Сергий обратился к своим последователям в Telegram-канале. Он заверил, что у него всё хорошо, и призвал их ничего не предпринимать.