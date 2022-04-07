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Басурин: при ударе по Краматорску погибли 30 человек, включая двоих детей

12:49, 08 апреля 2022
Басурин: при ударе по Краматорску погибли 30 человек, включая двоих детей В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар Фото: Социальные сети
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Глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ударе ракетной установкой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли порядка 30 человек, в том числе двое детей, передаёт URA.RU. Он назвал запуск ракеты провокацией со стороны ВС Украины.

Глава НМ подчеркнул, что эвакуация украинскими властями была объявлена намеренно, чтобы затем ударить по вокзалу, где на тот момент находилось большое количество мирных жителей, покидающих город.

Это очередная провокация данной власти, которая находится в Киеве, — пояснил Басурин. 

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время провокации украинские военные использовали две ракеты «Точка У», а всего за время спецоперации на Украине силы ДНР сбили 24 такие ракеты.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об ударе украинскими военными по Краматорску. Осколки ракетного комплекса «Точка У» упали прямо рядом с ж/д вокзалом. Кроме того, в штабе обратили внимание на то, что данный тактико-ракетный комплекс не состоит на вооружении России, ДНР и ЛНР, а активно используется ВСУ.

14 марта удар «Точкой У» пришёлся по центру Донецка. В тот день в результате атаки ВСУ погибли 17 человек и 28 получили ранения. По словам Пушилина, если бы снаряд долетел до цели, а не упал на остановку общественного транспорта, тогда радиус поражения достиг бы 500 метров. 

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