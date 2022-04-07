Басурин: при ударе по Краматорску погибли 30 человек, включая двоих детей

В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар

Глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ударе ракетной установкой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли порядка 30 человек, в том числе двое детей, передаёт URA.RU. Он назвал запуск ракеты провокацией со стороны ВС Украины.

Глава НМ подчеркнул , что эвакуация украинскими властями была объявлена намеренно, чтобы затем ударить по вокзалу, где на тот момент находилось большое количество мирных жителей, покидающих город.

Это очередная провокация данной власти, которая находится в Киеве, — пояснил Басурин.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время провокации украинские военные использовали две ракеты «Точка У», а всего за время спецоперации на Украине силы ДНР сбили 24 такие ракеты.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об ударе украинскими военными по Краматорску. Осколки ракетного комплекса «Точка У» упали прямо рядом с ж/д вокзалом. Кроме того, в штабе обратили внимание на то, что данный тактико-ракетный комплекс не состоит на вооружении России, ДНР и ЛНР, а активно используется ВСУ.

14 марта удар «Точкой У» пришёлся по центру Донецка. В тот день в результате атаки ВСУ погибли 17 человек и 28 получили ранения. По словам Пушилина, если бы снаряд долетел до цели, а не упал на остановку общественного транспорта, тогда радиус поражения достиг бы 500 метров.