При ударе ракетой по Краматорску погибли 27 человек, в том числе двое детей

При ударе ракетой по Краматорску погибли 27 человек, в том числе двое детейОколо 27 человек погибли в результате ракетного удара по Краматорску, в том числе двое детей
Глава народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ударе ракетной установкой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Крамоторске погибли около 30 человек, сообщает официальный Telegram-канал республики. По его словам, запуск ракеты был провокацией со стороны ВС Украины.
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Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время провокации украинские военные использовали две ракеты «Точка У», а всего за время спецоперации на Украине силы ДНР сбили 24 такие ракеты.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об ударе украинскими военными по Краматорску. Осколки ракетного комплекса «Точка У» упали прямо рядом с ж/д вокзалом.