При ударе ракетой по Краматорску погибли 27 человек, в том числе двое детей

Глава народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ударе ракетной установкой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Крамоторске погибли около 30 человек, сообщает официальный Telegram-канал республики. По его словам, запуск ракеты был провокацией со стороны ВС Украины.

Он подчеркнул , что эвакуация украинскими властями была объявлена намерено, чтобы затем ударить по вокзалу, где на тот момент находилось большое количество мирных жителей, покидающих город.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время провокации украинские военные использовали две ракеты «Точка У», а всего за время спецоперации на Украине силы ДНР сбили 24 такие ракеты.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об ударе украинскими военными по Краматорску. Осколки ракетного комплекса «Точка У» упали прямо рядом с ж/д вокзалом.