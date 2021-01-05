При обрушении льда на Вилючинском водопаде погиб один человек

https://static.news.ru/photo/873b3c3a-50ac-11eb-a25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamchatkaland.ru

После обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке погиб один человек, ещё четыре человека всё еще могут находиться под завалами, сообщает краевой главк МЧС.

Поступила информация, что на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, есть пострадавшие. По предварительной информации, один человек погиб, еще одного пострадавшего вытащили очевидцы и спустили вниз (ниже водопада), четыре человека остались под завалом, — сказали в МЧС, передает РИА Новости.

На месте происшествия ожидают прибытия спасателей Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС, которые должны прилететь на вертолёте МИ-8. По некоторым данным, туристическая группа, попавшая под сход льда, не была зарегистрирована.

Как сообщал NEWS.ru, утром 7 января на группу людей сошёл лёд на Вилючинском водопаде на Камчатке. Вертолётом на место обрушения льда на людей прибудут специалисты поисково-спасательного отряда «ЦОД», медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК)