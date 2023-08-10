Президенту Абхазии стало плохо во время поездки в Москву

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Президент Абхазии Аслан Бжания

Президенту Абхазии Аслану Бжании стало плохо во время рабочей поездки в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. По предварительным данным, врачи диагностировали у главы Абхазии обострение мочекаменной болезни. Угрозы жизни Бжании нет.

Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации президент Аслан Бжания в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование, — говорится в сообщении.

16 марта президент Абхазии перешел на режим самоизоляции из-за подозрений на коронавирус, так как экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат. Он сообщил, что будет работать из дома до тех пор, пока исследования не покажут отсутствие у него инфекционного заболевания.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что передозировка витамина C способна привести к развитию мочекаменной болезни. Кроме того, злоупотребление витамином С может вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, пищеварительной системы, головную боль и аллергическую реакцию.