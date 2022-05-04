«Президента СССР» Сергея Тараскина приговорили к восьми годам колонии

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Зеленоградский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего стоматолога Сергея Тараскина, который называл себя исполняющим обязанности президента СССР и координировал деятельность организации «Союз славянских сил Руси» (СССР) (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анна Малиновская. Суд также назначил ему ограничение свободы на полтора года после освобождения и на три года запретил заниматься организацией общественных объединений.

Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сказала пресс-секретарь.

В отношении Тараскина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По данным следствия, мужчина координировал деятельность организации, разрабатывал и издавал «приказы и указы», вербовал новых участников и размещал в интернете пропагандистские ролики, в том числе со своим участием.

Ранее суд республики Коми признал экстремистской и запретил на территории РФ организацию «Домой в СССР». Её создатель Сергей Тараскин представлялся как врио президента СССР, заявлял, что Российская Федерация является нелегитимным государством, и призывал к возврату в Советский Союз путём военного переворота. Члены организации продавали паспорта СССР и профсоюзные билеты и утверждали, что владельцы этих документов могут не подчиняться российским законам, например, не платить за коммунальные услуги.