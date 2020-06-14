Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР

https://static.news.ru/photo/65d79f64-aedd-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Валерий Митько Фото: скриншот youtube.com

Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов. По словам юриста, суд в феврале поместил учёного под домашний арест.

Исследователю вменяют передачу секретных документов спецслужбам Китая во время командировки в азиатскую страну. Другие детали представитель фигуранта не раскрыл. Подозреваемый вину не признал. Дело расследует управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу, пишет «Интерфакс».

Павлов отметил, что в материалах расследования, с которыми познакомилась сторона защиты, не говорится, какие именно данные Митько мог передать КНР. Адвокат заверил, что документы, которые президент академии взял с собой за рубеж, «всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности».

5 июня 2020 года суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ему запретили прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, проходящими по делу в качестве свидетелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Владимира Лапыгина, отбывавшего наказание за государственную измену.

Лапыгин в 2016 году был осуждён на семь лет по обвинению в государственной измене. До этого он трудился в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, головном институте Роскосмоса. Дело Ладыгина проходило под грифом «секретно», и его подробности не разглашались, но, по информации «Новой газеты», он поделился демоверсией программы аэродинамики ракет с коллегой из Китая, за что получил обвинения в шпионаже.