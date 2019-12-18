https://static.news.ru/photo/2b450272-226c-11ea-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности женщины стать президентом заявил, при выборе лидера гендерного принципа быть не может. Следовательно представительница слабого пола сможет быть президентом, если она компетентна и порядочна.

Женщины привносят в политику женское начало, меньше агрессии. И это, безусловно, будет востребовано, — отметил президент.

Женский стиль правления государством будет отличаться от мужского, уверен президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что, согласно историческому опыту, при дамском правлении возникает фаворитизм (возвышении конкретного лица или группы лиц в связи с личной приязнью к ним монарха — NEWS.ru). Главная его причина — женщины привносят больше личностного в рабочие отношения.

Кроме того, для женщин может быть трудна функция «арбитра крупных элитных групп», которую приходится исполнять президенту.

Редко, когда общество строиться таким образом, что арбитром по разрешению каких-то конфликтных ситуаций оказываются женщины. В нашей культуре есть представление, что женщины меньше склонны к таким добродетелям, как справедливость и беспристрастность, — полагает Ремизов.

Противоположное мнение сообщила в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. По её словам, женщина может стать лучшим президентом, чем мужчина. Потому что представительницы слабого пола «более тонко чувствуют и могут создать вокруг себя особую атмосферу».

Только вряд ли кто-то из женщин захочет стать президентом. Я смотрю на работу Владимира Владимировича, это отнимает много сил. А у женщины семья, — заявила депутат.

Ранее, NEWS.ru, что президент Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что его отношение к законопроекту о домашнем насилии «смешанное». Он не читал документ, но получил подробный доклад от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.