Президент вуза призвал не спешить с отказом от Болонской системы

Не стоит спешить отказываться от Болонской системы образования, так как Россия не намерена закрываться от мира, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что такая система частично себя оправдала, хоть и сменила привычную форму образования.

Но сейчас уже понятно, что в течение некоторого количества лет не будут принимать наши дипломы в любом варианте, как бы мы их ни выпускали. Нужно ли сегодня её отменять... Об этом нужно подумать очень хорошо, потому что Россия не собирается закрываться, выходить из всей мировой системы. Я бы не торопился сегодня принимать такое решение, — сказал Эскиндаров.

Он добавил, что университетские организации и некоторые университеты отказываются сотрудничать с российскими вузами, учёных отключили от международных систем Scopus и Web of Science. И эту проблему нужно срочно решать — создавать свою систему оценки исследований, заявил Эскиндаров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. С соответствующим письмом он обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. По его словам, это позволит обеспечить качественную подготовку специалистов и сделает отечественную систему высшей школы более независимой от международной конъюнктуры.