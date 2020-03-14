https://static.news.ru/photo/d7c3bcdc-65ce-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за введение запрета на выезд детей за пределы России в связи с ситуацией с коронавирусом.

Кроме того, он предложил максимально ограничить перемещение организованных групп детей внутри страны из-за угрозы распространения заболевания. При этом Минниханов сослался на международный опыт и подчеркнул, что данные меры призваны обеспечить безопасность всего населения республики.

Весь мир использует такую систему... Все должны понимать, что шуток не бывает, — цитирует его РИА Новости.

Минниханов заверил, что ситуация в республике стабильная и находится под контролем.

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане введён особый санитарно-эпидемиологический режим. Он будет действовать до 15 апреля.

По последним данным, в России число заболевших составляет 45 человек. В мире количество заражённых около 145 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,4 тысячи, выздоровели свыше 72 тысяч.