Эксперт: всё больше россиян хотят прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/def2e246-67ce-11eb-aac5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент одного из крупнейших российских рекрутинговых сервисов Алексей Захаров рассказал NEWS.ru, что все больше россиян хотят сделать прививку от COVID-19. Его комментарий приведён в статье, где рассказывается о дискриминации работников, которые не доверяют новой российской вакцине.

Мы заметили, что желающих пройти вакцинацию все больше и больше. Люди видят, что все больше родных и близких сделали себе прививку и ничего страшного с ними не произошло, — говорит Захаров.

Согласно его данным уже 4 из 10 россиян «однозначно» и «скорее готовы» сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время. Резкий скачок желающих сделать укол «Спутник V» наблюдался в январе, когда их число выросло на четверть.

Напомним, ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований отечественной вакцины «Спутник V». Согласно данным журнала, её эффективность составила 91,6%. Эту информацию приветствовали во Всемирной организации здоровья.