Президент Сербии выразил соболезнования близким главы МЧС Зиничева

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Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с кончиной главы МЧС Евгения Зиничева. Он признался, что с печалью воспринял известие о трагической гибели министра. Текст телеграммы появился на официальном сайте администрации президента Сербии.

Я выражаю свои глубочайшие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева, — говорится в сообщении.

Евгений Зиничев совместно с губернатором Краснодарского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске и решил посетить город Дудинка, в котором начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций.

55-летний Зиничев сорвался со скалы, спасая человека. Министр стоял на выступе вместе с оператором и режиссёром Александром Мельником, который поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев бросился за ним, но разбился о выступ. Кинорежиссёр также скончался.

Ранее стало известно, что временно исполнять обязанности погибшего главы МЧС Евгения Зиничева будет его первый заместитель генерал-полковник Александр Чуприян.