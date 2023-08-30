Глава РСТ заявил о рекордном подорожании отдыха в российских санаториях Глава РСТ Уманский рассказал, что российские санатории рекордно подорожали

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Президент Российского союза туриндустрии (РТС) Илья Уманский во время пресс-конференции 30 августа заявил, что во время прошедшего летнего сезона самый большой рост стоимости размещения зафиксирован в санаториях. По его словам, это связано с повышенным спросом на оздоровительный туризм.

В целом по стране рост стоимости размещения туристов составил 10,7 процента. Но самый большой рост в сегменте санаториев — 15,9 процента. Средняя цена размещения в санатории сейчас составляет 11036 рублей за ночь, — рассказал Уманский.

Он добавил, что такая тенденция сохраняется уже несколько лет: спрос растет, а предложений мало. Новые санатории в стране не появляются, всего их не так много, сказал президент РТС.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко призвал восстановить заброшенные санатории для реабилитации участников СВО. По его словам, большинство раненых бойцов нуждаются в многомесячном лечении, однако мест для них не хватает.