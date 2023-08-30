Президент РСТ назвал потерявшие туристов регионы России Президент РСТ Уманский заявил, что Крым и Краснодарский край потеряли туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона, что россияне стали реже приезжать в Севастополь и вообще в Крым, в Белгородскую, Ростовскую, Калининградскую области, а также в Кабардино-Балкарскую Республику.

Из топа туристических регионов ожидаемо выпал Крым по понятным причинам. Надеемся на его скорейшее возвращение в рейтинг лидеров. Краснодарский край в этом сезоне немного потерял, поток туристов остался примерно на уровне прошлого года, — сказал Уманский.

Он добавил, что этим летом российские туристы обратили внимание на Иркутскую, Мурманскую, Оренбургскую области, а также на Красноярский край. В этих регионах отмечается увеличение турпотока.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что средняя загрузка классифицированных отелей по полуострову в летнем сезоне составляет порядка 40–45%. Южный берег традиционно загружен до 80%. Наибольшая загрузка зафиксирована в Ялте, Евпатории, Судаке, Феодосии, Саках, а также в Бахчисарайском районе.