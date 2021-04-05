Президент России подписал закон о просветительской деятельности

https://static.news.ru/photo/d88f2b02-9623-11eb-b374-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Понятие «просветительская деятельность» официально закрепили в законе об образовании РФ. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Под «просветительской деятельностью» следует понимать распространение знаний и навыков ради «интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» вне образовательных программ.

В постановлении прописан запрет на разжигание через просветительскую деятельность социальной, расовой, национальной или религиозной розни с помощью ложных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Документ наделил федеральные органы власти в сфере образования правом выдавать заключения профильным структурам для координации их международного сотрудничества. Мера призвана пресечь пагубное иностранное вмешательство в отрасль.

Ранее Путин подписал закон, который обнуляет его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность. Поправки позволяют и экс-президенту Дмитрию Медведеву занимать должность лидера ещё дважды. Обнуление президентских сроков — часть поправок в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проанализировали эти изменения и пришли к выводу, что они ведут к усилению роли президента.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.