Президент России назначил Столярова врио территории Сириус

https://static.news.ru/photo/e3ad8504-6312-11eb-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории Сириус. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 30 января 2021 года.

Постановляю назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории Сириус до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Путин подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Федеральный закон устанавливает особый статус территории, в соответствии с которым Сириус будет иметь самостоятельные органы публичной власти. Им будут делегированы отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти и полномочия органов местного самоуправления.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что это первый закон, регулирующий вопросы организации публичной власти на федеральной территории, создание которых заложено в новых положениях Конституции.

Органы публичной власти Сириуса включают Совет федеральной территории (представительный орган), администрацию как исполнительно-распорядительный орган и прочие органы власти, создание которых может быть предусмотрено уставом территории. Возглавлять Совет будет председатель, администрацию — глава. При этом полномочия председателя могут быть прекращены «в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления».

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин анонсировал создание в стране шести крупных исследовательских центров в сфере IT. До 2024 года на эти цели планируется выделить 6 млрд рублей.