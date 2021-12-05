Путин выбирал детям подарки на «Ёлке желаний»

Президент России Владимир Путин в рамках международного форума «Мы вместе» дистанционно принял участие в акции «Ёлка желаний». Он выбрал три шарика на новогодней ёлке с желаниями детей, которые он готов исполнить. Глава государства подарит 14-летнему подростку из Московской области гитару, позволит пятилетнему мальчику из Бурятии побывать в роли пожарного, а 13-летней девочке из Ставропольского края — посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре, сообщает РИА Новости.

На первом шарике, который выбрал президент, была мечта о гитаре Марка из Московской области.

Жалко, что он не на связи, можно было бы спросить: он на гитаре-то играет сам? — спросил Путин.

На втором шарике было желание мальчика из Бурятии, который хотел бы побывать в роли пожарного.

Супер, — воскликнул глава государства.

На третьем шарике была мечта Татьяны из Ставропольского края, которая хотела бы увидеть «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

Считай, что ты уже в дороге, — сказал Путин.

В день Международного волонтёра на церемонии вручения премии «Мы вместе» российский лидер объявил врача-педиатра Павла Бережанского победителем в номинации «Волонтёр года». Он является заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы. Мужчина создал службу поддержки родителей больных детей.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проходит с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот или из малоимущих семей.

Ранее стало известно, что сирийская девятилетняя девочка Иман Али, обратившаяся к Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства. Президент прислал ей ответное послание, большого плюшевого медведя, куклу и игрушечного голубя.