Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который ужесточает контроль за производством и оборотом медицинского спирта.
Согласно документу, передавать этиловый спирт для изготовления медицинского можно будет только за счёт коммуникаций, оснащённых счётчиками.
Они должны находиться на ёмкостях для приёмки сырья и медспирта, из которого производят спиртосодержащие и иные лекарственные препараты. При этом программно-аппаратные средства производителей обязаны вести приём и передачу полученных сведений.
Также закон запрещает изготовление медспирта и спиртосодержащих лекарств на основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта, а оптовикам — реализовать медспирт.
Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Государственная дума приняла документ во втором чтении.
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