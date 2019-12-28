https://static.news.ru/photo/c3f9e684-298f-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который ужесточает контроль за производством и оборотом медицинского спирта.

Согласно документу, передавать этиловый спирт для изготовления медицинского можно будет только за счёт коммуникаций, оснащённых счётчиками.

Они должны находиться на ёмкостях для приёмки сырья и медспирта, из которого производят спиртосодержащие и иные лекарственные препараты. При этом программно-аппаратные средства производителей обязаны вести приём и передачу полученных сведений.

Также закон запрещает изготовление медспирта и спиртосодержащих лекарств на основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта, а оптовикам — реализовать медспирт.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Государственная дума приняла документ во втором чтении.