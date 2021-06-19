Президент РФ предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья

https://static.news.ru/photo/cdddc324-d0f9-11eb-a446-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на предвыборном съезде партии «Единая Россия» предложил ввести льготы семьям с двумя и более детьми при смене жилья. В частности, глава государства видит смысл в том, чтобы освободить их от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.

Трансляцию съезда в субботу, 19 июня, ведёт телеканал «Россия 24».

Бывает так, что семья приобрела жильё, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился ещё ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи, — отметил Путин в ходе своего выступления на съезде.

Глава государства пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Такая сумма для многодетной семьи, по словам Путина, может быть существенной. В частности, именно её может не хватить для того, чтобы эта семья при рождении детей в будущем смогла быстрее купить новую квартиру.

Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья, — заключил по этому вопросу Путин.

В субботу, 19 июня, президент приехал на юбилейный предвыборный съезд партии «Единая Россия». Мероприятие проходит в столице на фоне роста заболеваемости коронавируса и новых ограничений.

Ранее сообщалось, что власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере, заявил глава государства. Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.