Путин подписал закон о регистрации компаний в «русских офшорах»

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ (САР) иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года. Также разрешается регистрация в них международных частных фондов граждан. Отмечается, что стоимость частных активов в САР должна быть не менее 5 миллиардов рублей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон направлен на защиту российского бизнеса и его активов в условиях санкционного давления. Предлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями. В частности, предоставляется возможность переезда в них более молодого бизнеса, который создан до 1 марта 2022 года. Сейчас это могут сделать компании, созданные до 1 января 2018 года, — говорится в пояснительной записке к закону.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что уровень импортозамещения в России составляет от 80 до 100%. По его словам, из-за ухода с российского рынка иностранных компаний для промышленности и других важных отраслей опасности нет.

Он признал, что в стране есть сферы производства, чья продукция не дотягивает до технологических гигантов. Однако это может стать поводом для создания отечественных конкурентоспособных аналогов всех крупнейших мировых игроков.

Чернышенко также отметил, что все проекты по микроэлектронике в России обеспечены финансированием в области государственного заказа.